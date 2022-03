3. Liga: SV Waldhof Mannheim – TSV 1860 München (Sonntag, 14:00 Uhr)

Die Leistungssteigerung des TSV 1860 München lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der Gast einen deutlich verbesserten dritten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang zehn ab. 1860 tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.

Der TSV 1860 München nimmt mit 49 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Körperlos agierte Mannheim in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich 1860 davon beeindrucken lässt? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher 13 Siege ein.