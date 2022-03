3. Liga: MSV Duisburg – FSV Zwickau (Sonntag, 13:00 Uhr)

Gegen die Zebras soll dem FSV Zwickau das gelingen, was dem Gast in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Hinter Duisburg liegt ein erfolgsgekröntes letztes Spiel. Gegen den SV Meppen verbuchte man einen 2:1-Erfolg. Das letzte Ligaspiel endete für Zwickau mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen den FC Viktoria 1889 Berlin. Das Hinspiel hatte der FSV Zwickau vor heimischer Kulisse mit 3:2 zu den eigenen Gunsten entschieden.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden des MSV Duisburg sind 20 Punkte aus 15 Spielen. Die Leistungssteigerung der Heimmannschaft lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo die Zebras einen deutlich verbesserten sechsten Platz einnehmen. Die Hinserie schloss man auf Rang 18 ab. Mangelnde Aggressivität scheint nicht das Problem von Duisburg zu sein, wie die Kartenbilanz (173-0-4) der vorangegangenen Spiele zeigt. In der Verteidigung des MSV Duisburg stimmt es ganz und gar nicht: 55 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die Zebras treten mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.