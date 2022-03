Europa League: Eintracht Frankfurt weiter nach Remis gegen Betis Sevilla

„Es war ein unglaubliches Spiel mit einer bitteren Schlussminute, Rückstand, Verlängerung. Da braucht man das nötige Glück, wobei wir vorher schon in Führung gehen könnten“, fasste Eintracht-Coach Oliver Glasner die 120 Minuten bei RTL zusammen. „Wie sich Martin (Hinteregger, d. R.) dann in den Freistoß reinwirft – das hat uns heute ausgezeichnet. Ein großartiger Erfolg!“

Hinteregger, der sich bei einem Freistoß in den Strafraum warf, war der entscheidende Mann in der Schlussminute der Verlängerung.

„In der ersten Hälfte haben wir es fantastisch gemacht, wie waren defensiv unglaublich stabil“, sagte Glasner. „Am Ende hat man gemerkt, dass die Kräfte ein bisschen nachgelassen haben. Die Jungs haben es sich sowas von verdient. Ich glaube, das war das dritte Tor in der letzten Sekunde in der Europa League.“

„Das Spiel ist auf jeden Fall unter den Top 5, was die Emotionen angeht“, sagte Keeper Kevin Trapp bei RTL. „Unfassbar, dass du in der letzten Minute das Gegentor bekommst und in die Verlängerung musst, aber mit der letzten Aktion köpft uns Hinti ins Viertelfinale. Das kann an Emotionen nichts übertreffen.“