Formel 1: Zhou Guanyu als erster Chinese mit Stammcockpit - geht es nur ums Geld?

Zhou Guanyu ist der erste Chinese in der Formel 1 mit einem Stammcockpit. Sein Team Alfa Romeo und die Rennserie hoffen auf gute Geschäfte.

Der kleine Zhou Guanyu klammerte sich an den Zaun, mit großen Augen sah er 2004 zu Hause in Shanghai seinen Helden zu.

Michael Schumacher, Fernando Alonso und Kimi Räikkönen drehten beim allerersten Großen Preis von China ihre Runden - und Zhou wusste sofort: Das will ich auch. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Denn mittlerweile hat es Zhou geschafft, Alfa Romeo hat ihn unter Vertrag genommen - der 22-Jährige erhält als erster Chinese in der Geschichte der Formel 1 ein Stammcockpit.

China ist für die Hersteller ein riesiger Markt, auf dem noch mehr Geld umgesetzt werden kann, zuletzt wurde der Vertrag mit dem Grand Prix in Zhous Heimatstadt Shanghai bis ins Jahr 2025 verlängert.

Zhou Guanyu: Geht es nur ums Geld?

Angeblich bringt Zhou ein Sponsorenvolumen in Höhe von bis zu 30 Millionen Dollar mit zu Alfa Romeo, die Formel-1-Begeisterung in China soll durch seine Verpflichtung einen Schub erhalten. Sein Aufstieg sei „ein großer Schritt für die Formel 1 in China“, gab auch Zhou zu.