Bayern München: Diese Alternativen hat Julian Nagelsmann jetzt nach dem Ausfall von Niklas Süle

Option 1: Upamecano

Bisher stand er zwar in 29 Pflichtspielen auf dem Feld, überzeugen konnte er aber nur selten. Wegen seiner schwachen Leistungen verlor der Franzose zuletzt seinen Stammplatz und saß in Hoffenheim über 90 Minuten auf der Bank.

Option 2: Nianzou

Durchsetzen konnte sich der 19-Jährige bislang nicht. In knapp eineinhalb Jahren kommt er auf 22 Pflichtspiel-Einsätze. Auch in dieser Saison reichte es meist nur zu Kurzeinsätzen.

Nagelsmann hat nicht das vollste Vertrauen in Nianzou. Er kritisierte den Franzosen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Bochum öffentlich , gerade weil der Innenverteidiger noch zu fehleranfällig sei.

Option 3: Stanisic

Als Innenverteidiger in einer Dreierkette könnte der Kroate trotzdem eine Alternative darstellen und in eine ähnliche Rolle schlüpfen wie aktuell Benjamin Pavard.

Stanisic hat in seiner Karriere auch schon als Innenverteidiger agiert. In der vergangenen Saison spielte er für die zweite Mannschaft des FC Bayern immerhin viermal in der 3. Liga über 90 Minuten in der Innenverteidigung - sowohl in einer Viererkette als auch in einer Dreierkette.