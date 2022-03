Premier League Darts: 6. Spieltag in Nottingham mit van Gerwen, Price, Wright, Anderson und Wade

Am 6. Spieltag der Cazoo Premier League Darts (LIVE auf SPORT1) zieht Michael Smith per Monster-Comeback ins Halbfinale ein. Für Michael van Gerwen ist der Tag früh beendet.

Was für ein Blackout von Peter Wright!

Im zweiten Halbfinale des 6. Spieltags der Cazoo Premier League Darts (Alle Spiele LIVE auf SPORT1 ) in der Motorpoint Arena in Nottingham liefern sich Peter Wright und Gary Anderson lange Zeit ein Duell auf Augenhöhe, ehe ein Blackout von „Snakebite“ das Spiel entscheidet und sein Landsmann mit 6:3 ins Finale einzieht. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Mega-Comeback-Sieg von Michael Smith

Im ersten Halbfinale feierte der „Bully Boy“ einen 6:4-Erfolg gegen Gerwyn Price - nach 0:4-Rückstand! (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Bezeichnend: Die Legs sieben bis neun beendete Smith, während Price zu diesem Zeitpunkt jeweils noch zweistellig war. Damit setzt Smith seinen Lauf in der Premier League fort und steht zum zweiten Mal in Folge im Spieltagfinale.

Michael van Gerwen hat seinen Meister gefunden

Mit drei Erfolgen in elf Tagen hat der Niederländer scheinbar zu alter Stärke zurückgefunden. Aber in Nottingham musste er sich mit 4:6 gegen Gerwyn Price geschlagen geben.

Danach lief bei „Mighty Mike“ jedoch nicht mehr viel zusammen. Sein Kontrahent drehte das Match und lag mit 5:3 in Front, ehe „Mighty Mike“ seinen vierten Leggewinn verbuchen konnte. Es sollte allerdings das letzte Erfolgserlebnis für MvG an diesem Abend bleiben.

Am Ende stand für den Sieger der PL-Spieltage 4 und 5 ein Drei-Darts-Average von 95,93 Punkten - und damit über sieben Punkte weniger als beim „Iceman“ (102,70).

Für van Gerwen war es das erste Viertelfinalaus seit dem 1. Spieltag, als er mit 4:6 gegen Gary Anderson rausging. Für Price war es nach der verletzungsbedingten Absage am vergangenen Spieltag und dem Erstrundenaus an Spieltag vier der dritte Einzug in das Halbfinale eines PL-Spieltags.