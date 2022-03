Bundesliga: England-Klubs jagen Moussa Diaby von Bayer Leverkusen

Moussa Diaby macht in dieser Saison mit hervorragenden Leistungen auf sich aufmerksam. Im Falle eines Abgangs habe Bayer Leverkusen aber bereits einen Ersatz im Visier.

Mit 30 Torbeteiligungen hat sich Moussa Diaby in dieser Saison auf die Liste zahlreicher europäischer Top-Klubs gezaubert! (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Diaby träumt von der Premier League

Zwölf Bundesliga-Treffer (sieben Assists) und vier Tore in der Europa League (zwei Assists) sprechen für sich - auch wenn Diaby trotz seines Treffers im Hinspiel bei Atalanta Bergamo das Europapokal-Aus gegen die Italiener nicht verhindern konnte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Im Sommer 2019 holte Leverkusen den dribbelstarken Stürmer für 15 Millionen Euro von Paris Saint-Germain. Mittlerweile ist der Linksaußen das Dreifache wert. Diaby ist in Leverkusen zwar glücklich, träumt insgeheim aber von der Premier League.

Diaby-Ersatz von AS Rom nach Leverkusen?

Der Spanien-Star steht noch bis 2024 bei AS Rom unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel hat der Angreifer indes nicht. Bei den Römern kommt der 24-Jährige unter José Mourinho zurzeit nur in der Europa Conference League (zwei Tore) so richtig zum Zug.