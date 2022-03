Anzeige

Bundesliga: Alphonso Davies zum Viertelfinale der Champions League mit dem FC Bayern München fit? Davies‘ großes Ziel

Hochzeitsreise und Musik-Karriere: Davies gibt Einblicke in Verletzungspause

Kerry Hau

Alphonso Davies ist nach seiner auskurierten Herzmuskelentzündung zurück an der Säbener Straße. Reicht es für den Linksverteidiger des FC Bayern schon zu einem Comeback im Champions-League-Viertelfinale? Ein Experte mahnt zur Vorsicht.

Nach fast zweieinhalbmonatiger Pause mit vielen Untersuchungen ist Alphonso Davies seit Sonntag zurück an der Säbener Straße, trainiert individuell. Seine Herzmuskelentzündung ist vollständig auskuriert!

„Es ist schön, zurück zu sein“, sagte Davies nach seinen ersten Einheiten mit Fitness-Chef Dr. Holger Broich. Doch wann wird er wieder voll belastbar sein und mit der Mannschaft von Julian Nagelsmann trainieren können?

Ein weiterer Herz-Check am Freitag soll darüber Aufschluss geben, ob und wie Davies die Trainingsintensität steigern kann. Nach SPORT1-Informationen hat der Linksverteidiger das Ziel vor Augen, bereits in zwei bis drei Wochen wieder einsatzfähig zu sein. Dann steigt das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale (Auslosung am Freitag im LIVETICKER bei SPORT1).

Herz-Experte: Davies-Comeback im Viertelfinale realistisch

Trainer Nagelsmann sagte schon nach dem Einzug in die Runde der letzten Acht, er sei „guter Dinge“, Anfang April wieder auf den 21-Jährigen zählen zu können. Ein paar Tage später stellte er aber auch klar: „Wir wollen kein Risiko eingehen, Phonzie wird noch ein bisschen brauchen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Davies‘ Viertelfinal-Ziel! Der Youngster schaut von Tag zu Tag. Doch wie realistisch ist ein Comeback bis Anfang April wirklich? SPORT1 hat bei Herz-Experte Prof. Dr. Axel Preßler nachgefragt.

Der Münchner Sportmediziner, der die Praxis „Kardiologie mit Herz“ leitet, meint: „Wenn der Spieler sich gut fühlt und alle Nachuntersuchungen und Befunde in Ordnung sind, ist ein Comeback Anfang April aus medizinischer Sicht realistisch und vertretbar. Die Zeit reicht theoretisch aus, um die Belastung Schritt für Schritt zu steigern.“

Um das Risiko auf einen Rückschlag zu minimieren, dürfe man jedoch nicht zu früh zu viel wollen. „Sofort mit Vollgas loszulegen, ist auch für einen Profisportler sehr riskant. Man darf es nicht übertreiben“, warnt Preßler, der sich aber sicher ist, dass der FC Bayern Davies „so gut und behutsam wie möglich“ reintegrieren werde.

Das ist der Stand bei Goretzka

Sicher zählen kann Nagelsmann im Viertelfinale der Königsklasse Stand jetzt auf Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler trainiert nach seiner über drei Monate andauernden Patellasehnenverletzung seit Dienstag wieder voll mit dem Team und verspürt keinerlei Schmerzen mehr in seinem Knie. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nach SPORT1-Informationen ist ein Einsatz des 27-Jährigen am Samstag gegen Union Berlin jedoch eher unwahrscheinlich. Eine Entscheidung, ob er in den Spieltagskader rückt, soll zwar erst kurzfristig fallen, doch Nagelsmann will kein Risiko mit Goretzka eingehen.

Unklar ist auch noch, ob der Ex-Schalker Anfang nächster Woche zur Nationalelf reist, die sich bis Ende März in Frankfurt versammelt und zwei Testspiele gegen Israel (in Sinsheim) und gegen die Niederlande (in Amsterdam) bestreitet. Bundestrainer Hansi Flick gibt seinen Kader am Freitag bekannt. Von Bayern-Seite aus hieß es zuletzt, man würde Goretzka lieber in München behalten.

