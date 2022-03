Conference League: Mario Götze von PSV Eindhoven mit Tor und Assist in Kopenhagen

Dass Mario Götze derzeit in bestechender Form ist, bewies der 29-Jährige bereits in der ersten Hälfte des Achtelfinal-Rückspiels der Conference-League seines PSV Eindhoven beim FC Kopenhagen ( JETZT im LIVETICKER ).

Der Weltmeister von 2014 bereitete in der 10. Minute mit einem herrlichen Pass in den Strafraum auf Eran Zahavi die frühe Führung der Gäste vor. Beim Schuss des israelischen Stürmers half Kopenhagen-Keeper Karl-Johan Johnsson allerdings mit und ließ den Ball leichtfertig passieren.

In der 38. Minute legte Götze nach einer deutschen Co-Produktion nach. Eine Hereingabe von Philipp Max setzte der Mittelfeldstar zum 2:0 in die Maschen.

Mit seinem Assist kommt Götze nun schon auf fünf Torvorlagen in dieser Conference-League-Saison Seit Dries Mertens in der Saison 2011/12 hatte kein anderer PSV-Spieler in einer Europapokal-Saison so viele Assists in einer Spielzeit gesammelt.