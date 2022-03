Kombination: Stars fliegen in Oberstdorf

Vor dem Skiflug-Weltcup in Oberstdorf haben Eric Frenzel, Johannes Rydzek und Co. die Chance, einmal von der Heini-Klopfer-Schanze zu springen.

Riesen-Gaudi für die deutschen Kombinierer zum Saisonabschluss: Am Vorabend des Skiflug-Weltcups in Oberstdorf hatten Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Co. die einmalige Chance, einmal selbst von der riesigen Heini-Klopfer-Schanze zu springen.

Faißt ist Bester

In Oberstdorf steht am Freitag (17.15 Uhr) die Qualifikation der Spezialisten an, am Samstag und Sonntag (jeweils 16.00 Uhr) werden Einzelfliegen ausgetragen.