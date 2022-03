Europa League: Nabil Fekir soll Real Betis Sevilla in Frankfurt ins Viertelfinale schießen

Nach zwei durchwachsenen Jahren, in denen man die Konstanz in seinen Leistungen vermisste, sorgt er in dieser Saison für deutlich mehr Durchschlagskraft. Mit 28 Jahren ist er der Dreh- und Angelpunkt bei Real Betis und der Garant dafür, dass sich die Andalusier mitten im Kampf um die Champions-League-Plätze befinden und die große Sensation in der spanischen Meisterschaft darstellen.