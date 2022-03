Anzeige

Paris Saint-Germain startet neues eSports-Team PSG ab sofort mit Rainbow Six-Team

Der Pariser Fußballclub Paris Saint-Germain steigt mit einem neuen Team in die Welt von Rainbow Six Siege ein. © PSG

Florian Merz

Nach erfolgreichen Engagements in League of Legends und Dota 2 steigt der französische Hauptstadtclub nun auch in Rainbow Six Siege ein. Das Team selbst ist Teil der japanischen Szene.

Als einziger Fußballclub weltweit hat Paris Saint-Germain jüngst die Gründung eines eigenen Rainbow-Six-Siege-Teams bekanntgegeben. Das rein japanische Line-Up wird in Zukunft Teil der Japan League sein, die das bestehende Teilnehmerfeld von acht auf zehn Mitglieder erweitert. Zu den Neuzugängen soll nun PSG gehören und schon bald um die Rainbow Six Japan Championship 2022 spielen dürfen.

Gemäß der offiziellen Pressemitteilung sei PSG stolz darauf, in der japanischen Liga anzutreten. Laut Fabien Allègre, Brand Director von PSG, zählt dieser Markt zu den dynamischsten der Welt und soll als weiterer Stützpfeiler für den sportlichen Erfolg des Clubs dienen.

„Rainbow Six Siege ist ein Spiel, in dem wir bislang nicht tätig gewesen sind. Entsprechend ist es eine spannende Zeit für die eSports-Abteilung von PSG. In nur fünf Jahren gelang es dem Club ein erfolgreiches und starkes, weltumspannendes eSports-Netzwerk umzusetzen.“