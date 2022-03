Anzeige

Biathlon LIVE aus Oslo: Sprint mit Herrmann und Preuß heute im TV, Stream & Ticker Gelingt Herrmann der nächste Coup?

Dahlmeier über ihr Leben nach der Karriere

SPORT1

Der Biathlon-Zirkus gastiert zum Abschluss der Saison am Holmenkollen in Oslo. Vor allem Denise Herrmann hat sich nach guten Leistungen zuletzt viel vorgenommen.

Die Biathlon-Saison neigt sich dem Ende entgegen. Mit den Rennen im norwegischen Oslo steht der letzte Weltcup dieses Winters vor der Tür.

Am legendären Holmenkollen hat sich vor allem Denise Herrmann viel vorgenommen. „Ich freue mich jetzt noch mal voll auf Oslo, den traditionellen Skisportort. Ich hoffe natürlich, dass ich im Schießen an das anknüpfen kann, was ich in den letzten Wochen zeigen konnte. Die letzten drei Wettkämpfe haben schon ganz schön reingehauen, aber es geht mir läuferisch noch ganz gut, und ich fühle mich noch relativ ‚fresh‘“, erklärte die Einzel-Olympiasiegerin.

Die Hoffnungen der 33-Jährigen auf gute Ergebnisse sind dabei durchaus begründet. So holte die ehemalige Langläuferin nicht nur bei den Olympischen Spielen in Peking eine Goldmedaille, sondern wurde zuletzt bei der Verfolgung in Otepää Zweite und siegte beim Sprint in Kontiolahti.

Herrmann hat sich viel vorgenommen

„Ich erwarte nicht, dass ich in jedem Rennen in Richtung Podium laufe. Ich versuche, alles ein wenig zu genießen und am Sonntag einen schönen Abschluss hinzubekommen“, so Herrmann weiter.

Zum Auftakt des letzten Weltcup-Wochenendes steht das Sprint-Rennen der Damen auf dem Programm. Für Herrmann und ihre Mannschaftskolleginnen noch einmal eine gute Gelegenheit für Top-Platzierungen - und das vor Zuschauern.

In der norwegischen Hauptstadt wurde aufgrund der Coronapandemie zwei Jahre lang kein Wettkampf ausgetragen, nun ist der Biathlon-Zirkus wieder vor Ort und darf sich über gefüllte Tribünen freuen.

Nach dem Sprint der Damen, bei dem neben Herrmann unter anderem auch Franziska Preuß und Vanessa Voigt starten, treten am Freitag die Herren in selbiger Disziplin an. Am Samstag folgen die beiden Verfolgungsrennen, den Abschluss der Saison bilden am Sonntag die Massenstart-Rennen.

So können Sie den Biathlon-Weltcup in Oslo LIVE verfolgen:

TV: ZDF / Eurosport

Livestream: ZDF / Eurosport Player

Liveticker: Biathlon-Liveticker bei SPORT1

Biathlon in Oslo - Der komplette Zeitplan:

17.03.2022: 15.45 Uhr - Damen Sprint

18.03.2022: 15.45 Uhr - Sprint Herren

19.03.2022: 12.50 Uhr - Verfolgung Damen

19.03.2022: 15.00 Uhr - Verfolgung Herren

20.03.2022: 12.50 Uhr - Massenstart Damen

20.03.2022: 15.00 Uhr - Massenstart Herren

