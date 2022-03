DHB: Julius Kühn bedauert den Rücktritt von Patrick Wiencek

„Die Last muss auf mehrere Schultern verteilt werden. Patrick hat einen Riesenjob gemacht für die Nationalmannschaft, was den Innenblock-Bereich angeht“, sagte der Rückraumspieler: „Es ist aber auch so, dass neue Leute hinterherkommen - und das sind keine schlechten Leute. Die Erfahrung habe ich schon im Training gemacht.“

Kühn sieht Ernst als Wiencek-Erben

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason bereitet sich aktuell in Kamen-Kaiserau auf die Länderspiele gegen Ungarn am Samstag (16.15 Uhr) in Gummersbach und am Sonntag (17.15 Uhr/jeweils Sport1) in Kassel vor.