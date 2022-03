Anzeige

Prime League: Eintracht Spandau - From Zero to Hero Prime League: Eintracht Spandau im Finale

Eintracht Spandau spielt am 20. März gegen GamerLegion um die Krone der Strauss Prime League.

Am 20. März spielen GamerLegion und Eintracht Spandau um die Krone der Strauss Prime League. Wir werfen einen Blick auf den Saisonverlauf der Eintracht.

Eigentlich ist Maximilian Knabe, besser bekannt als HandOfBlood, ein typischer YouTuber, der seine Zuschauer:innen mit den unterschiedlichsten Videos und Let‘s Plays unterhält. Dass der Wahlspandauer auch ein großes Interesse am eSports hegt, ist hinlänglich bekannt. Als ehemaliger Azubi bei Freaks4U und Mitglied des eSports-Spaßteams Spandauer Inferno machte Riot Games‘ MOBA-Titel League of Legends einen großen Aspekt in dessen Leben und Arbeit aus. Die logische Konsequenz: Ende 2021 verkündete Knabe auf seinem YouTube-Kanal die Gründung einer neuen eSports-Organisation, Eintracht Spandau.

From Zero to Hero - Eintracht Spandau

Aufgebaut wie ein klassischer, traditionsreicher Fußballverein, strebt Eintracht Spandau danach, die bestehende DACH-Szene ordentlich durchzuschütteln und sich selbst als wichtigen Eckpfeiler der hiesigen eSports-Landschaft zu etablieren. Zu Beginn sah es jedoch alles andere als danach aus.

Zwar konnte man dank des Erwerbs des Startplatzes von Euronics Gaming direkt in der höchsten Spielklasse der Strauss Prime League antreten, doch zeigte sich recht schnell, dass das Team noch einige Zeit zur Akklimatisierung benötigen würde. Nach vier Spieltagen befand man sich am Ende der Tabelle und teilte sich zusammen mit Wave eSports den letzten Platz. Dann aber sollte der Plan, den sich Coach Christoph „nRated“ Seitz vor dem Saisonstart zurechtlegte, aufgehen.

Mehr und mehr spielten sich die Spandauer ins Rampenlicht, schlugen ein Team nach dem anderen - selbst BIG, eines, wenn nicht gar das beste Team in der Geschichte der Premier Tour und Prime League, musste sich den jungen Wilden aus Spandau geschlagen geben. Nach einem 0:4-Start schaffte es die Eintracht am Ende mit 12 Wins und fünf Niederlagen den zweiten Platz in der Tabelle zu belegen.

Dem aber noch nicht genug! Bereits im ersten Match der Playoffs kam es zum Aufeinandertreffen mit GamerLegion, einer weiteren Berliner eSports-Organisation und dem aktuellen Spitzenreiter. In der regulären Saison gingen sowohl Hin- als auch Rückspiel verloren. In der Knockout-Stage wendete sich das Blatt.

Kampfansage and GamerLegion

Obwohl GamerLegion auf Basis bisheriger Ergebnisse als haushoher Favorit in das Duell mit Eintracht Spandau ging, sollte dem Ligaprimus an diesem Tag nichts so richtig gelingen. Ein ums andere Mal übertrumpften die Jungs von Coach nRated ihr Gegenüber und zogen am Ende verdient mit 3:0 in das große Finale der Strauss Prime League ein. Schon jetzt ein Erfolg, in gleich mehrfacher Hinsicht.

Nicht nur, dass Eintracht Spandau als jüngstes Mitglied der Prime League bereits in ihrem ersten Split um die Trophäe der DACH-Region spielt, auch die Teilnahme am European Masters Spring Split 2022 steht zu Buche. So oder so ein großer Erfolg für die aus Leidenschaft für die Szene gegründete eSports-Organisation.