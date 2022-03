FC Augsburg: Markus Weinzierl vor Rückkehr zum VfB Stuttgart gelassen

Markus Weinzierl spricht über seine Rückkehr in das Stadion des VfB Stuttgart. Der Coach zeigt sich kühl.

„Es ist drei Jahre her, dass ich Trainer beim VfB war. Außer Daniel Didavi ist dort kein Spieler mehr, der unter mir da war. Von daher ist es für mich ein Spiel wie jedes andere auch“, sagte Weinzierl vor dem brisanten schwäbischen Kellerderby am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Weinzierl: „Wichtiges Spiel“

Dass Keller-Konkurrent Hertha BSC Felix Magath als Trainer verpflichtete, nehme man in Stuttgart wahr, so Matarazzo: „Aber als Außenstehender bewerten wir das in Berlin nicht.“