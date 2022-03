Anzeige

Bundesliga: Die Stars von Borussia Dortmund schwören sich auf den Titelkampf ein BVB-Stars schwören sich ein

BVB auf Bayern-Jagd: Witsels goldenes Tor lässt Dortmund träumen

Patrick Berger

Borussia Dortmund ist nach dem Sieg über den FSV Mainz 05 an den FC Bayern ran gerückt. Die BVB-Stars träumen wieder vom Titelkampf.

Und plötzlich ist wieder alles offen!

Auf vier Punkte ist der BVB nach dem 1:0-Sieg in Mainz in der Bundesliga-Tabelle nun auf den FC Bayern ran gerückt. Am 23. April gibt es das direkte Aufeinandertreffen in München. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Wir haben Kampfgeist und Moral bewiesen“, jubelte Siegtorschütze Axel Witsel. „Es wäre gut, wenn wir wieder zurück an die Spitze kämen. Es sind noch vier Punkte bei acht Spielen. Wir werden alles bis zum Ende geben und werden dranbleiben.“ (BERICHT: Lässt BVB-Serie Bayern nun wanken?)

In Mainz zeigte der BVB wahrlich keine gute Leistung, tat sich über weite Strecken enorm schwer gegen die defensiv gutstehenden und hart dagegenhaltenden Mainzer. Was allerdings für die schwarz-gelben Profis sprach: „Das war sicher nicht das schönste Spiel. Aber du musst dagegenhalten und das haben wir geschafft“, bilanzierte Emre Can, der auf seiner Lieblingsposition im Abwehr-Innenblock zu überzeugen wusste.

Spieler träumen vom Titelkampf

Während die BVB-Bosse aufgrund der vielen bitteren Rückschläge und der vielen Aufs und Abs zuletzt nichts mehr von einem Titelkampf wissen wollten, träumen die Spieler zumindest noch davon. „Wir wollen das Maximum rausholen“, sagte Can angesprochen auf die Tabellenkonstellation. „Dann werden wir sehen was rausspringt. Hoffnung ist wichtig. Das gibt immer viel Energie. Und genau das brauchen wir.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

In den letzten Tagen haben sich die BVB-Profis offenbar auf den Saisonendspurt eingeschworen. „Wir sind als Team zusammengerückt“, verriet Can auf SPORT1-Nachfrage. Man habe „viel geredet“ in den vergangenen Tagen: „Wir hatten Spiele drin, nach denen der eine oder andere den Kopf hängen lassen hat. Wenn einer einen Fehler macht, macht das die gesamte Mannschaft, und nicht ein einzelner. In diesem Punkt haben wir dazugelernt.“

Rose: „Ist ein gutes Signal“

Im Laufe der Dortmunder Zick-Zack-Saison mit den frühen K.o.‘s in den Cup-Wettbewerben gab es intern schon mal Streitereien zwischen den Spielern. Nicht immer waren und sind sich alle grün.

Ein Problem war unter anderem, dass zuletzt kaum ein Akteur seine Fehler offen eingestand und auf seine Schulter nahm. Stattdessen wurde eher mit dem Finger auf andere gezeigt. Doch damit soll jetzt Schluss sein!

„Es ist cool, wenn die Jungs sagen, dass sie enger zusammengerückt sind“, sagte Trainer Rose auf SPORT1-Nachfrage. „Wir müssen eine Truppe schaffen bei Borussia Dortmund, die gemeinsam auftritt und in der Lage ist, große Spiele zu leisten. Das ist ein gutes Signal.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Nach einem Sieg“, das weiß aber auch Rose, „lässt sich so etwas aber leicht sagen.“ Deshalb fordert der Coach für den Endspurt: „Ich möchte da Nachhaltigkeit sehen, in allen Bereichen. Ich beobachte das.“

