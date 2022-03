Sportwetten: Hertha mit Magath Außenseiter gegen Hoffenheim

Neuer Trainer, neuer Schwung? Auch mit Felix Magath bleibt Hertha BSC am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Champions-League-Aspirant TSG Hoffenheim Außenseiter. Sportwettenanbieter bwin zahlt bei einem Sieg der Berliner, die als Vorletzter verzweifelt gegen den Abstieg kämpfen, das 4,10-Fache des Einsatzes aus. Ein weiterer Erfolg der TSG in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist mit der Quote 1,75 notiert.