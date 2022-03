FIFA 22: Dieser FUT-Birthday-Spieler lässt sogar CR7 alt aussehen

Dieser La Liga-Star ist so gut wie Cristiano Ronaldo, aber wesentlich günstiger © EA Sports

FUT Birthday ist jedes Jahr ein gern gesehenes Event in FIFA Ultimate Team. Die Spezialkarten erhalten interessante Upgrades. Doch eine Karte übertrumpft alle anderen.

Die Community ist im Großen und Ganzen zufrieden mit der diesjährigen FUT-Birthday-Promo für FIFA 22. In einem Zeitraum von zwei Wochen hat EA etliche Spezialkarten im beliebten violetten Design veröffentlicht.

Natürlich – man ist es von EA auch nicht anders gewohnt – gab es auch Spieler, die über eine Squad Building Challenge (SBC) viel zu teuer angeboten wurden. Der arme Tanguy Ndombele ist hier das Negativbeispiel. Der zentrale Mittelfeldspieler Olympique Lyons kostete mehr als 300.000 Münzen, und war damit dreifach so teuer wie es die Werte hergaben.

Überragende SBCs und ein neuer Meta-Stürmer

Hier und heute geht es aber um die besten FUT-Birthday-Spieler in FIFA 22. Wir finden, dass das Event tolle Karten auf den Markt gebracht hat. Uns haben zwei SBCs besonders imponiert. Die kann man zwar jetzt nicht mehr abschließen, aber die Karten sind so gut, dass wir sie hier erwähnen müssen. Zum einen wäre das Jurriën Timber von Ajax Amsterdam, der als Innenverteidiger 5-Sterne-Skills erhalten hat. Mit 86 Tempo zählt er zu den schnellsten IVs. Die SBC kostete nur 45.000 Münzen.

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hatte Ex BVB-Spieler Henrikh Mkhitaryan. Seine SBC hat die meisten Likes auf Futbin erhalten und war mit 195.000 Münzen ein echter Schnapper. Wohl dem, der die beiden Abgeschlossen hat.

Die beste FUT-Birthday-Karte in FIFA 22 kann aber nach wie vor einen Platz in eurem Team finden. Es handelt sich um den Stürmer von Atletico Madrid: Luiz Suárez. Er ist herausragend, da ist sich die Community einig. Klar, man hätte hier auch Cristiano Ronaldo wählen können. Aber wir wollen natürlich Alternativen bieten, die keine vier Millionen Münzen kosten. Und da kommt Suárez ins Spiel. Der Knipser wurde auf 5-Sterne-Skills geupgradet und bringt alles mit, was von einem Angreifer verlangt wird. 90 Tempo, 94 Schießen, 89 Passen, 91 Dribbling und 90 Physis sprechen für sich.