Online-Wahl: Premiere für Team-D-Awards

Frankfurt am Main (SID) - Durch die erstmalige Verleihung von Team-D-Awards wollen der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Behinderten-Sportverband (DBS) besondere Olympia- und Paralympics-Augenblicke ihrer Aktiven bei den vergangenen Sommerspielen 2021 in Tokio und Winterspielen zuletzt in Peking würdigen. Die Verleihung der insgesamt vier Auszeichnungen für „einzigartige Momente und persönliche Geschichten, die auch abseits von Podestplätzen begeistert, emotional berührt oder beeindruckt haben“, findet laut einer Mitteilung beider Verbände am 31. März im Europa-Park Rust im Rahmen eines dreitägigen Treffens aller Team-D-Aktiven statt.