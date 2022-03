Anzeige

WWE WrestleMania 38: Alle Infos - was ist mit The Rock, Undertaker, John Cena? Rock? Taker? Alles zu WrestleMania

Tritt durch Glaszelle! Lesnars irrer Start des WWE-Bebens

Martin Hoffmann

Der Countdown zu WrestleMania 38, der größten WWE-Show des Jahres 2022, läuft. Was gibt es zu wissen über Match-Card, TV-Übertragung, Überraschungen? Hier alle Infos.

Das größte WWE-Wochenende des Jahres rückt immer näher - und der Hype ist groß wie selten zuvor.

Am 2. und 3. April steigt WrestleMania 38, der Jahreshöhepunkt des Wrestling-Marktführers, an beiden Nächten gastiert die Liga im AT&T Stadium im texanischen Arlington, dem NFL-Stadion der Dallas Cowboys, das theoretisch über 100.000 Zuschauern Platz bietet. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Im Zentrum der Show steht das als „größtes WrestleMania-Match aller Zeiten“ beworbene Duell zwischen WWE-Champion Brock Lesnar und Universal Champion Roman Reigns, in dem es um beide Titel geht. Der Main Event an Tag 1 ist das SmackDown-Damentitelmatch zwischen Charlotte Flair und der in diesem Jahr zu WWE zurückgekehrten UFC-Hall-of-Famerin Ronda Rousey.

Neben den großen Titelmatches gibt es in diesem Jahr auch wieder Promi-Gastspiele im Ring: In die Fußstapfen von A-Team-Darsteller Mr. T, Floyd Mayweather und Rapstar Bad Bunny treten diesmal Jackass-Star Johnny Knoxville (gegen Sami Zayn) und der auch durch seine Gastspiele als Boxer bekannt gewordene YouTuber Logan Paul: Der Bruder von Jake Paul tut sich mit Ex-Champion The Miz gegen Legende Rey Mysterio und dessen Sohn Dominik zusammen.

Auch Ikone Stone Cold Steve Austin hat in der texanischen Heimat mal wieder einen größeren Auftritt: Kevin Owens empfängt ihn in im Ring in seiner „KO Show“, von Handgreiflichkeiten ist auszugehen.

Was es sonst über die Megashow zu wissen gibt? SPORT1 gibt den Überblick über die Match-Card, die Übertragung in Deutschland und erklärt, wie die Chancen für Auftritte von The Rock, John Cena und dem Undertaker stehen.

WrestleMania 38 - die Card an Tag 1 (2. April 2022):

SmackDown Women‘s Title Match: Charlotte Flair (c) vs. Ronda Rousey

RAW Women‘s Title Match: Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair

WWE SmackDown Tag Team Title Match: The Usos (c) vs. Rick Boogs & Shinsuke Nakamura

Rey & Dominik Mysterio vs. The Miz & Logan Paul

Drew McIntyre vs. Happy Corbin

WrestleMania 38 - die Card an Tag 2 (3. April 2022):

WWE Title / Universal Title Winner Takes All Match: Brock Lesnar (WWE) vs. Roman Reigns (Universal)

Women‘s Tag Team Title Match: Carmella & Queen Zelina (c) vs. Naomi & Sasha Banks vs. Liv Morgan & Rhea Ripley

AJ Styles vs. Edge

Johnny Knoxville vs. Sami Zayn

Pat McAfee vs. Austin Theory

Welche weiteren Events gibt es rund um WrestleMania 38?

Das Mania-Wochenende beginnt mit einer regulären Ausgabe von SmackDown im American Airlines Center in Dallas am Freitag, den 1. April, an gleicher Stelle folgt unmittelbar im Anschluss die Hall-of-Fame-Zeremonie. Am Mittag vor der ersten WrestleMania-Nacht gibt es außerdem noch die Show „Stand and Deliver“ des Aufbaukaders NXT, mit einem Titelmatch zwischen Champion Dolph Ziggler und Top-Talent Bron Breakker (Rick Steiners Sohn, Scott Steiners Neffe) im Zentrum. Das Fanfest WrestleMania Axxess fällt in diesem Jahr aus.

Neben WWE veranstalten in der WrestleMania-Woche auch zahlreiche kleinere Ligen in und um Dallas Shows, es gibt Events von Impact, NJPW Strong, GCW, MLW, CYN - der neuen Liga von EC3 und Braun Strowman - und die Legendenmesse WrestleCon, für die unter anderem Bret Hart, Ric Flair, Kurt Angle und auch der frühere Bray Wyatt angekündigt sind. Unter besonderer Beobachtung steht am Freitag vor WrestleMania die Show Supercard of Honor in Garland bei Texas - die erste Show der Liga ROH nach dem Kauf durch AEW-Boss Tony Khan.

Kommt Cody Rhodes bei WrestleMania 38 zurück?

Zwischenzeitlich soll es in der Schwebe gewesen sein, inzwischen sieht jedoch wieder alles danach aus, als ob der AEW-Mitgründer bei Mania wieder bei WWE aufschlägt. Ein Match gegen Seth Rollins, bislang ohne Platz auf der WrestleMania-Card, soll in Planung sein - und wurde zuletzt bei RAW wieder hörbar angedeutet.

Welche Rolle spielt der Undertaker bei WrestleMania 38?

Der „Dead Man“, der bei WrestleMania 36 vor zwei Jahren sein wohl endgültig letztes Match hatte, zieht am WrestleMania-Wochenende in die WWE Hall of Fame ein, die Zeremonie steigt am Freitag vor Mania nach der TV-Show Friday Night SmackDown. Bei WrestleMania selbst haben die noch lebenden neuen Ruhmeshallen-Mitglieder in der Regel kurze Auftritte. Ob mehr passieren wird, als dass der Taker sich in seiner texanischen Heimat kurz von den Fans feiern lassen wird, bleibt abzuwarten. Ein Match darf als ausgeschlossen gelten, der mittlerweile 56-Jährige hatte zuletzt nach langem Ringen mit sich selbst immer wieder betont, dass er sich körperlich nicht mehr in der Lage sieht, auf dem dafür nötigen Niveau zu performen. (Warum Thomas Gottschalk im Hall-of-Fame-Video des Undertaker auftaucht)

Wer zieht neben dem Undertaker in die Hall of Fame ein?

Bislang angekündigt sind die 2018 verstorbene Legende Vader und Sharmell, die Ehefrau von Booker T, die ihn bei WWE zum Ring begleitet hatte.

Taucht The Rock bei WrestleMania 38 auf?

Ein Mega-Match zwischen dem inzwischen in Hollywood groß herausgekommenen Dwayne „The Rock“ Johnson gegen Roman Reigns war für WrestleMania 38 zwischenzeitlich im Gespräch, hat sich aber für dieses Jahr erledigt - es ist nun stattdessen für die 39. Ausgabe in Los Angeles im kommenden Jahr im Gespräch, wenn Johnson es mit seinem Hollywood-Zeitplan vereinbaren kann. Johnson - dessen letztes vollwertiges Match 2012 gegen John Cena stattfand - hatte sich dafür in Interviews offen gezeigt. Ein Überraschungsauftritt in diesem Jahr, um darauf hinzuarbeiten, ist nicht ausgeschlossen, bei der letzten WrestleMania in Dallas 2016 mischte er mit und fertigte Erick Rowan ab.

Warum ist John Cena nicht bei WrestleMania 38?

Der seinem alten Rivalen Johnson mittlerweile nach Hollywood gefolgte Cena bestritt für WWE zuletzt im vergangenen Sommer eine große Fehde mit Reigns für den SummerSlam 2021, bei Mania gibt es keine Anzeichen. Cena ließ durchblicken, dass sein Filmkalender dafür aktuell zu voll ist.

WrestleMania 38 - Übertragung in Deutschland im TV und Livestream:

TV: -

Livestream: WWE Network