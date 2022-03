Ralf Schumacher: Die Top-Teams bleiben vorn

Ralf Schumacher erwartet nach der gewaltigen Reglement-Änderung in der Formel 1 keinen großen Favoritensturz.

Ralf Schumacher erwartet nach der gewaltigen Reglement-Änderung in der Formel 1 keinen großen Favoritensturz. "Es wird leider alles so bleiben, wie es war", sagte der langjährige Grand-Prix-Pilot im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: "Ich glaube nicht, dass sich etwas daran ändert, welche Protagonisten um den Titel mitfahren werden."

Hoffnung hat der 46-Jährige, dass sich "das Racing" ändert: "mehr Überholmanöver, ein näher aneinanderrückendes Feld." Auch diesem Zweck soll die Regelnovelle dienen, die Autos gehen zum Saisonstart am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky) in Bahrain mit deutlich verändertem Aerodynamik-Konzept an den Start.