Koch will zurück in die Nationalmannschaft: "Das Größte"

Für Koch, der mit Leeds United um den Klassenerhalt in der Premier League kämpft, ist eine Teilnahme an der WM im Winter das große Ziel. Bundestrainer Hansi Flick habe sich bereits über seinen Gesundheitsstatus erkundigt. "Dass jemand auch in schwierigen Zeiten nachfragt, gibt einem Spieler vor allem in der Zeit der Verletzung ein gutes Gefühl", sagte Koch, der im vergangenen Jahr monatelang wegen einer Schambeinprellung ausgefallen war.