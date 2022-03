AEW Dynamite: Thunder Rosa vergießt nach historischen Titelgewinn Tränen

Es ist ein geschichtsträchtiger Augenblick, auf den WWE-Rivale All Elite Wrestling lange hingearbeitet hat. Nun ist er Wirklichkeit geworden, vor der bestmöglichen Kulisse.

Bei St. Patrick‘s Day Slam, einer Sonderausgabe der wöchentlichen TV-Show Dynamite, hat AEW Thunder Rosa zum ersten in Mexiko geborenen Damenchampion einer bedeutsamen US-Liga gekrönt - und damit in deren Wahlheimat San Antonio für einen Jubelsturm gesorgt. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Rosas Sieg über die bisherige Titelträgerin Britt Baker in einem Steel Cage Match folgte ein Jahr, nachdem Rosa und Baker sich bei derselben Show 2021 ein blutiges und vielgepriesenes „Lights Out Match“ geliefert hatten , das die Karrieren beider entscheidend angeschoben hatte.

Nun schloss sich für die beiden Rivalinnen der Kreis - einen Tribut an die in dieser Woche verstorbene Legende „Razor Ramon“ Scott Hall gab es obendrauf.

Nach einem Jahr schließt sich der Kreis

Dass ein Wiedersehen mit Rosa der logische Endpunkt der Regentschaft sein würde, deutete sich spätestens im Sommer vergangenen Jahres an, als Bakers Rivalin - ursprünglich als Vertreterin des Ligenverbunds NWA bei AEW aufgetaucht - ihren Vertrag dort auflöste und fest von AEW verpflichtet wurde .

Die Wiederaufnahme der Fehde mit Baker nahm ihren vorläufigen Höhepunkt beim Pay Per View Revolution, als Rosa drauf und dran war, die nebenberufliche Zahnärztin zu entthronen, aber von Bakers Lakaiinnen Rebel und Jamie Hayter unfair in Schach gehalten worden war.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Rosa mit Mariachi-Band - Britt Baker in den Farben Scott Halls

Rosa bekam vor dem Kampf einen großen, umjubelten Einzug, der mit dem Auftritt einer weiblichen Mariachi-Band eingeleitet wurde - Baker verbeugte sich derweil vor dem verstorbenen Hall: Sie trug für das Match ein schwarz-weißes Outfit, das Halls Ringgear während dessen Zeit in der New World Order (nWo) bei WCW kopierte. „Gott segne Scott Hall“, sagte dazu Kommentator Tony Schiavone, der damals auch bei WCW Halls Matches begleitet hatte. (Die Geschichte der nWo: Warum Hulk Hogan böse wurde - und was Plan B war)