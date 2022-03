3. Liga: TSV Havelse – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

Entgegen dem Trend – der SC Verl schafft in den letzten acht Spielen nicht einen Sieg – soll für den Gast im Duell mit dem TSV Havelse wieder ein Erfolg herausspringen. Die 18. Saisonniederlage kassierte Havelse am letzten Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern. Verl zog gegen den SV Waldhof Mannheim am letzten Spieltag mit 1:3 den Kürzeren. Gelingt die Wiedergutmachung? Der TSV Havelse möchte den letzten Auftritt, als man gegen den SC Verl verlor (3:5), vergessen machen.