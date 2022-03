Bundesliga: Hertha BSC – TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr)

Die Hertha konnte in den letzten fünf Spielen nicht punkten. Mit Hoffenheim kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. Am letzten Spieltag kassierte Hertha BSC die 15. Saisonniederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Gegen den FC Bayern München kam die TSG 1899 Hoffenheim im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Das Hinspielergebnis lautete 2:0 zugunsten der TSG.

Die Heimbilanz der Hertha ist ausbaufähig. Aus 13 Heimspielen wurden nur 15 Punkte geholt. Das Heimteam ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr Hertha BSC bisher ein. Die Hertha krebst im Tabellenkeller herum – aktueller Tabellenplatz: 17. Im Sturm von Hertha BSC stimmt es ganz und gar nicht: 26 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen.

Mit Blick auf die Anfälligkeit ihrer Hintermannschaft dürfte die Hertha mit Bauchschmerzen in die Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim gehen. Körperlos agierte die TSG in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (68-0-0) bestätigt. Ob sich Hertha BSC davon beeindrucken lässt? Bei Hoffenheim sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Viermal in den letzten fünf Spielen verließ die TSG 1899 Hoffenheim das Feld als Sieger, während die Hertha in dieser Zeit sieglos blieb.