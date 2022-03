2. Liga: FC Schalke 04 – Hannover 96 (Samstag, 13:30 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft S04 auf Hannover. Schalke hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Sonntag bezwang man den FC Ingolstadt 04 mit 3:0. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von Hannover 96 ernüchternd. Gegen den 1. FC Nürnberg kassierte man eine 0:3-Niederlage. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte der FC Schalke 04 ein Tor mehr erzielt und mit dem 1:0 so das bessere Ende für sich.