Anzeige

Formel 1: Hört Lewis Hamilton nach achtem WM-Titel auf? Achter Titel und dann Schluss?

Darum will Hamilton seinen Namen ändern

Ralf Bach

Lewis Hamilton braucht noch einen WM-Titel, um alleiniger Rekordhalter zu sein. Macht er Schluss, wenn das Ziel am Jahresende erreicht ist?

Es ist eine der großen Fragen, die sich in der Formel 1 kurz vor Saisonstart stellt: Hört Lewis Hamilton auf, wenn er das achte Mal Weltmeister wird und damit alleiniger Rekordhalter ist?

Einen Vertrag hat der britische Superstar noch bis Ende 2023. Doch was sind Verträge wert? Sky-Experte Ralf Schumacher erklärt bei SPORT1: „Normalerweise sind Verträge wasserdicht. Wenn ein Fahrer aber seine Karriere beenden will, greift normalerweise ein Passus, der den Kontrakt auflösen kann. Bei Nico Rosberg war das Ende 2016 so und auch bei mir. 2013 hatte ich noch einen DTM-Vertrag mit Mercedes, beschloss aber, meine Karriere noch vor dem ersten Saisonrennen zu beenden.“

Anzeige

Hamilton zieht Interesse auf sich

Fest steht: Hamilton steht auch dieses Jahr im Fokus des Interesses. Egal, was er macht: Ob er ankündigt, den Mädchennamen seiner Mutter künftig im Namen zu führen. Ob er im Fahrerlager wie auf dem Laufsteg extravagante Klamotten vorführt.

Oder ob er seinen besten Kumpel, Bulldogge Roscoe, auf dem Surfbrett Gassi führt – die Fans folgen ihm, lieben ihn zum größten Teil, sein Mercedes-Team ist ihm nahezu hörig.

Und: Der 37-Jährige ist trotz seines unglücklich verlorenen WM-Titels beim umstrittenen Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi immer noch der größte Klick- und Quotenbringer der Königsklasse. „Es gibt niemanden sonst, der den Sport in den USA so populär gemacht hat, er hat die Formel 1 in den USA aus dem Dornröschenschlaf erweckt,“ analysiert Ralf Schumacher. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Der sechsfache GP-Gewinner weiter: „Klar polarisiert er, über seinen Modegeschmack kann man auch streiten, aber fest steht: Er ist der größte Botschafter des Sports und deshalb so immens wertvoll. Ein Rücktritt wäre deshalb für die Formel 1 auch ein Rückschritt.“

Karriereende? Hamilton spart mit klaren Ansagen

Die Frage, ob er aufhört, beantwortet Hamilton nie genau. Er redet lieber kryptisch, genießt geradezu, dass alle darüber spekulieren.

Was aber spricht realistisch für einen Rücktritt? These Nummer 1: Wenn er seinen achten WM-Titel gewinnt, gibt es keinen Grund mehr weiterzumachen. Er würde auf dem Höhepunkt aufhören.

Ralf Schumacher: „Lewis ist in die Jahre gekommen, man wird einfach nicht mehr jünger. Ich kann nicht für ihn sprechen, aber für mich wäre es ein logisches Argument, auf dem Höhepunkt Adieu zu sagen. Bei mir war es so, dass ich irgendwann nicht mehr bereit war, den ganzen Aufwand zu betreiben, um weiter an der Spitze zu fahren.“

Anzeige

Verstappen fordert Hamilton in der Formel 1

Selbst die Konkurrenz hat ihre Meinung. Aber ohne Gewähr, wie Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko betont. Der Grazer zu SPORT1: „Hamilton weiß, welcher Gegner ihm mit Max Verstappen erwachsen ist. Wie viel Aufwand er betreiben muss, wie viel Energie er benötigt, um ihn zu schlagen. Ewig will man sich das nicht mehr antun. Entscheidend wird auch die Frage sein, wie sich sein neuer junger Teamkollege George Russell ihm gegenüber verhält.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Damit hat Marko die zweite Problemzone genannt, die Hamilton zum Rücktritt bewegen kann: Russell, 24 Jahre alt – von Mercedes gefördert und geliebt und zusätzlich noch von Teamchef Toto Wolff gemanagt – wird nicht freiwillig vom Gas gehen, wie es Hamiltons letzter Teamkollege Valtteri Bottas manchmal tat und auch tun musste.

„Das wird eine der spannendsten Fragen“, glaubt auch Schumacher. „Die nächste Generation von Mercedes fährt jetzt an Lewis‘ Seite. Denn machen wir uns nichts vor: Mercedes muss an die Zukunft denken und die heißt George Russell. Es wird interessant sein zu beobachten, wie alle Beteiligten mit dieser Situation umgehen.“