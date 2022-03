Premier League: FC Liverpool & Klopp rücken City auf die Pelle mit Sieg gegen Arsenal

Der FC Liverpool um Jürgen Klopp mischt dank eines Siegs über Arsenal im Titelkampf wieder voll mit, ist wieder ganz dicht dran an ManCity.

Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben das Titelrennen in der englischen Premier League wieder richtig spannend gemacht.

Die Reds gewannen das Nachholspiel beim FC Arsenal am Mittwochabend 2:0 (0:0) und rückten nach ihrem achten Liga-Sieg in Serie mit 69 Punkten bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Manchester City heran.