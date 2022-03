Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund, 0:1 (0:0)

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Dank eines Treffers von Axel Laurent Angel Lambert Witsel in der Schlussphase (86.) gelang es Borussia Dortmund, die Führung einzufahren. Am Schluss gewann Dortmund gegen den FSV.

Mainz verbuchte insgesamt zehn Siege, fünf Remis und elf Niederlagen. Die Lage des Gastgebers bleibt angespannt. Gegen Borussia Dortmund musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Offensiv konnte dem BVB in der Bundesliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 66 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Der Gast sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 18 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Seit fünf Begegnungen hat Dortmund das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.