Cristiano Ronaldo historisch schwach - nie wieder Champions League?

Die aktuelle Saison ist die erste Spielzeit seit zwölf Jahren, in der der Portugiese keinen Titel gewinnen wird. Lediglich in der Premier League wäre der Erfolg theoretisch möglich, jedoch hat Manchester United ganze 20 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Manchester City. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Ähnlich unwürdig für Ronaldo: Die Partie gegen Atlético war laut mehreren Medien das dritte Spiel in der Champions-League-Karriere des Portugiesen, in dem er keinen Schuss aufs gegnerische Tor abgeben konnte. Dies war zuvor 2011 gegen den FC Barcelona und 2003 gegen Panathinaikos Athen der Fall gewesen.

ManUnited spielt Saison zum Vergessen

Der 37-Jährige erlebt bisher eine Saison zum Vergessen. Nach einem verheißungsvollen Start ließ ManUnited früh in der Premier League federn und verlor den Anschluss an die Champions-League-Plätze, zudem verabschiedeten sich die Red Devils früh aus den englischen Pokalwettbewerben.

Auch die Beziehung zu Ralf Rangnick, der nach der Trennung von Ole Gunnar Solskjaer als Interimstrainer übernahm, scheint nicht die allerbeste zu sein. Zumal er in Rangnicks bevorzugtem Pressing-System eher eine Fehlbesetzung ist. „In Rückstand mit Ronaldo als Mittelstürmer“, sagte Matthias Sammer in seiner Rolle als Experte bei Prime Video am Dienstag, „das kann niemals funktionieren!“

So kam es nach nur wenigen Wochen im Januar zu ersten Diskrepanzen zwischen dem 37-Jährigen und dem ehemaligen Coach von RB Leipzig und der TSG Hoffenheim. Während der Partie gegen den FC Brentford wurde der Superstar in der 71. Minute ausgewechselt und durch Harry Maguire ersetzt.

Ronaldo sorgt für Aufsehen

In der Premier League kommt der Portugiese bisher auf zwölf Treffer und drei Vorlagen in 24 Spielen, zuletzt brillierte er mit einem Dreierpack gegen Tottenham. In der Champions League waren es immerhin sechs Tore in sieben Einsätzen. Derzeit steht Manchester United auf dem fünften Tabellenplatz der Premier League, die Qualifikation für die Königsklasse ist in großer Gefahr, zumal der vor United platzierte FC Arsenal drei Nachholspiele in der Hinterhand hat.