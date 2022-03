Champions League: Onana wird vom Helden zum Sündenbock - Keeper patzt bei Ajax-Aus gegen Benfica

Haller in Ballerlaune! Ex-Frankfurter mit Doppelpack

André Onana war einst die Nummer eins bei Ajax, gegen Benfica spielt er aus der Not heraus. Am Ausgang des Spiels ist er entscheidend beteiligt.

Am Ende war es nur eine Unachtsamkeit, die Ajax Amsterdam die Chancen auf das Viertelfinale der Champions League kostete.

Es lief die 77. Minute des Achtelfinalrückspiels gegen Benfica Lissabon, als Alejandro Grimaldo eine Freistoßflanke in Richtung Ajax-Gehäuse schlug. Keeper André Onana wollte den Ball wegfausten, doch er verschätzte sich dramatisch. Darwin Nunez war eher am Ball und köpfte zum Jubel der Gästefans ein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Das 1:0 aus Sicht der Gäste stellte den Spielverlauf komplett auf den Kopf. 16 zu 4 Torschüsse aus Sicht der Niederländer, ein Tor sprang für die in der Gruppenphase äußerst treffsicheren Amsterdamer um Stürmer Sébastien Haller (10 Tore in der Gruppenphase) allerdings nicht heraus. Und so genügte nach dem Remis im Hinspiel dieser eine unachtsame Moment, um die Ajax-Träume vom ersten Viertelfinaleinzug nach 2019 zu begraben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)