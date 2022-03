Volleyball: Berlin Recycling Volleys verpassen CL-Halbfinale knapp

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys hat das Final Four in der Champions League knapp verpasst.

Der Hauptstadtklub setzte sich im Viertelfinal-Rückspiel am Mittwochabend gegen den italienischen Topklub Itas Trentino in der Max-Schmeling-Halle zwar mit 3:2 (25:21, 25:22, 9:25, 21:25 15:13) nach Tie-Break durch.

Die BR Volleys waren in der vergangenen Spielzeit ebenfalls in der Runde der besten Acht am Vorjahresfinalisten Trentino gescheitert. In der aktuellen Spielzeit hatten sie sich als ungeschlagener Gruppensieger für das Viertelfinale qualifiziert.