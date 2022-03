Witsel hält Dortmund im Titelrennen

Ersatzkapitän Axel Witsel (87.) traf für die Mannschaft von Trainer Marco Rose, die den jüngsten Patzer der schwächelnden Bayern nutzte. Haaland, dessen Abgang ins Ausland dem Vernehmen nach unmittelbar bevorstehen soll, blieb nach seiner Einwechslung blass, darf in seinen womöglich letzten Spielen für den BVB aber vom Titel träumen. Am Wochenende nach Ostern kommt es zum direkten Duell der Rivalen in München.