Borussia Dortmund & Haaland mit Sieg in Mainz dank Witsel - BVB wieder mit Titel-Chance gegen Bayern

Borussia Dortmund kommt im Nachholspiel in Mainz zu einem Big Point. Axel Witsel sorgt für die späte Erlösung - Erling Haaland sorgt für Belebung.

Erst ganz viel Leerlauf, dann doch noch Tempo und ein spätes Tor - plus die Belohnung, den Titelkampf der Bundesliga tatsächlich wieder spannend gemacht zu haben: (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

BVB setzt kuriose Serie gegen Bayern fort

Bemerkenswert vor allem dabei, dass der BVB seine wichtigste Serie fortsetzte, nach jedem der sieben Bayer-Patzer in der Liga mit Remis und Niederlage (zuletzt 1:1 gegen Hoffenheim) einen Sieg verbuchte.

Ein Trend, der nun auch in Mainz anhielt - und Dortmunds Fans darauf hoffen lässt, dass die Bayern acht Spieltage vor Saisonende nun womöglich nachhaltig ins Wanken geraten, wenngleich die Dortmunder in dieser Spielzeit ebenso schon mehrfach Federn ließen bei gleichzeitigen FCB-Erfolgen.

BVB-Sieg in Mainz - Witsel als Matchwinner

Der Star-Torjäger, der bereits am vergangenen Wochenende gegen Arminia Bielefeld (1:0) nach mehrwöchiger Verletzungspause sein Comeback gegeben hatte, kam erst ab der 56. Spielminute zum Zug.

Der von vielen Top-Klubs umworbene Norweger, der nach SPORT1- Informationen bis Ende März eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft gefällt haben will und offenbar am heftigsten von Manchester City umgarnt wird, sorgte nach seiner Einwechslung indes für deutliche Belebung im Dortmunder Spiel. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Haaland kommt - und Dortmund macht Druck

Der Ersatzkapitän sorgte dann aber doch noch für ein Happy Ende bei den immer wieder defensiv wackelnden Schwarz-Gelben, als er nach einer Freistoßflanke des eingewechselten Giovanni Reyna per Kopf netzte.

„Es war ein schwieriges Spiel“, sagte Witsel hinterher bei DAZN : „In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht und Chancen kreiert. Man kann nicht immer schön spielen, manchmal muss man auch so gewinnen.“

Der Belgier lobte „die Körpersprache“ und den „Kampfgeist“ der oftmals als zu weich gescholtenen Mannschaft. Mitspieler Emre Can ergänzte: „Wenn man das Siegtor so spät schießt, ist es umso schöner. Der Sieg schmeckt sehr gut“

Hummels weiterhin außen vor nach Corona-Infektion

Und fügte an: „Er hat gesagt, dass er ein beklemmendes Gefühl in der Brust hat. Alle Untersuchungen und Lungentests waren vorher gut, aber noch mal: Das ist Corona, es geht auch ums persönliche Empfinden.“

Verzichten mussten die Dortmunder, die am Wochenende nach Ostern zum direkten Duell der Titel-Rivalen nach München reisten, nach wie vor auch auf den erkrankten Kapitän Marco Reus.

Trotz der Corona-Probleme mit 14 infizierten Profis zuletzt war Mainz gegen einen schwachen BVB lange ebenbürtig, kassierte aber dennoch nach acht Partien wieder eine Heimniederlage. Erst am Dienstag waren laut Trainer Bo Svensson die letzten Spieler freigetestet worden.

Mainz macht BVB lange das Leben schwer

Dortmund bekam immer wieder Probleme mit dem Mainzer Umschaltspiel, Emre Can rettete in höchster Not gegen Jonathan Burkardt (27.). Offensiv fiel den Gästen ohne Haaland bis auf einem harmlosen Versuch von Thorgan Hazard nichts ein.