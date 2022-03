European Championships 2022 in München schließen Russland und Belarus aus

European Championships beteiligen sich am Ausschluss © AFP/SID/BARBARA SAX

Die European Championships in München finden ohne die russischen und belarussischen Mannschaften statt. EC2022-Vorstand Libor Varhanik findet klare Worte.

Die European Championships 2022 in München haben sich dem Ausschluss der russischen und belarussischen Mannschaften von der „Sammel-EM“ in neun Sportarten angeschlossen.

Dies gaben die Organisatoren der Multi-Sport-Veranstaltung am Mittwoch bekannt. Zuvor hatten die einzelnen Fachverbände bereits diesen Schritt beschlossen.

"Wir sind vereint in der Verurteilung des Krieges Russland gegen die Ukraine und können nur wiederholen, dass wir geschlossen in Solidarität mit dem ukrainischen Volk stehen", sagte EC2022-Vorstand Libor Varhanik: "Für uns ist es unvorstellbar, das russische und belarussische Teams an unserem Event teilnehmen."