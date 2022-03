Hertha BSC: Björkan bricht Magath-Training erschöpft ab

Ob es nun an möglicherweise einem zu harten oder ungewohnten Trainingspensum unter dem neuen Trainer Felix Magath lag, sei mal dahingestellt und ist spekulativ. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

So oder so: Fredrik Björkan von Hertha BSC hat einen deutlichen Kraftverlust erlebt und musste die Trimm-Einheit des Bundesligisten am Nachmittag daraufhin offenbar wegen Kreislauf-Problemen abbrechen.