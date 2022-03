NBA: Gänsehautmoment! Legenden Ray Allen und Kevin Garnett legen Streit bei

Allein die Anwesenheit seines ehemaligen Teamkollegen hatte Garnett gefreut. Bevor sein Trikot unter das Hallendach gezogen wurde, sagte er in seiner Rede: „Es ist schön, Ray Allen hier zu sehen.“ (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Garnett und Allen NBA-Champions direkt im ersten Jahr

Doch was fiel eigentlich vor? 2007 wechselten Garnett (Minnesota Timberwolves) und Allen (Seattle SuperSonics) zu den Celtics. Fortan bildeten die beiden zusammen mit Paul Pierce die „Big Three“ der Celtics.

In ihrem ersten Jahr schloss Boston mit den drei Superstars die reguläre Saison als bestes Team ab und kam in den Playoffs bis in die Finals. Dort schlugen die Celtics die LA Lakers um keinen geringeren als Kobe Bryant und holten die Meisterschaft nach Boston.