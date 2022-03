FC Bayern: Vertragspoker um Robert Lewandowski nimmt Fahrt auf

Robert Lewandowski will den FC Bayern offenbar wieder einmal verlassen. Behauptete am Dienstagabend zumindest Jan Aage Fjörtoft, einst Bundesliga-Stürmer von Eintracht Frankfurt und heute TV-Experte – sowie Freund der Familie von Erling Haaland.

Scheichklub ManCity bietet Haaland schon jetzt ein Brutto-Gehalt von um die 35 Millionen Euro pro Jahr! Zum Vergleich: Die sportliche Leitung der Bayern hat sich intern auf eine Gehaltsobergrenze von 25 Millionen Euro brutto geeinigt – mit dem Ziel, nicht zu einem zweiten FC Barcelona zu werden, der sein Gehaltsgefüge in den vergangenen Jahren regelmäßig für Superstars wie Lionel Messi sprengte und schließlich einen Schuldenberg in Milliardenhöhe vorfand.

Nächster Machtkampf mit Zahavi in Sicht

Andererseits sehen sie sich 15 Monate vor Vertragsende nicht in der Position, umgehend Verhandlungen mit Lewandowski-Berater Pini Zahavi zu führen. Denn der würde selbst in Corona-Zeiten eine Gehaltserhöhung für den Weltfußballer verlangen, die klar über die festgelegte Summe von 25 Millionen Euro hinausgehen würde. Von einer satten Beraterprovision ganz zu schweigen.

Wie sieht Bayerns Fahrplan aus?

Doch wie sieht ihr Fahrplan aus? Nach SPORT1 -Informationen ist das Ziel, bis zum Saisonende Fakten in Bezug auf Lewandowskis Zukunft zu schaffen! Ihn im Juni mit reichlich Spekulationen im Gepäck in die Sommerpause gehen zu lassen, ist nicht im Sinne von Salihamidzic und Kahn.

Sein ursprünglicher Karriere-Plan bestand einst darin, Deutschland irgendwann für Spanien zu verlassen – um anschließend seine Karriere in der US-amerikanischen MLS zu beenden. Doch den verfolgte er in dem Glauben, mit den Bayern nicht all seine großen Ziele (vor allem Champions-League- und Weltfußballer-Titel) erreichen zu können. Das hat er, was wiederum aber auch für eine neue Herausforderung sprechen könnte.