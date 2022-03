Premier League: Wer bekommt den Zuschlag für den FC Chelsea?

Ghanaer will Chelsea-Ruf in Afrika aufbessern

Darüber hinaus hat auch ein ghanasicher Goldminenbesitzer sein Interesse an dem Londoner-Klub bekundet. Sein Name ist Bernard Antwi Boasiako und soll angeblich rund 3,5 Milliarden bieten.

Laut des Sprechers möchte Boasiako den Ruf des Vereins in Afrika aufbessern. „Chelsea hat ein bleibendes Vermächtnis in Afrika. Spieler wie Didier Drogba und Michael Essien sind Legenden des Vereins.“

Auch Cubs-Besitzer bieten mit

Es sei das Ziel, dass an der Stamford Bridge eine familiäre Atmosphäre herrsche. Der Ghanaer soll eine emotionale Bindung zum FC Chelsea haben, da in der Vergangenheit viele afrikanische Spieler für die Blues aufliefen.

Interesse am Kauf der Blues meldet auch die Familie Ricketts an, ihres Zeichens Eigentümer des amerikanischen Baseball-Teams Chicago Cubs aus der MLB,. Die Familie bestätigte am Mittwoch in einer Erklärung, „dass sie eine Investmentgruppe anführen wird, die am Freitag ein formelles Angebot für den Chelsea Football Club abgeben wird.“