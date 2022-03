Zentrum für Safe Sport: DOSB und dsj setzen auf tiefgehende Planungen

In die von Politik und Athletenvertretungen propagierte Gründung eines bundesweiten Zentrums für Safe Sport kommt nur langsam Bewegung.

In die von Politik und Athletenvertretungen propagierte Gründung eines bundesweiten Zentrums für Safe Sport kommt nur langsam Bewegung. Christina Gassner, Geschäftsführerin der Deutschen Sportjugend (dsj), wies am Dienstag in der Sitzung des Sportausschusses des Deutschen Bundestages auf die Komplexität dieses Themas angesichts von 27 Millionen Mitgliedern unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) hin.