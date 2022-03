Eigentümer der Chicago Cubs wollen Chelsea kaufen

Der Eigentümer des amerikanischen Baseball-Teams Chicago Cubs aus der MLB, die Familie Ricketts, hat Interesse am Kauf des englischen Fußball-Topklubs FC Chelsea bekundet. Die Familie bestätigte am Mittwoch in einer Erklärung, "dass sie eine Investmentgruppe anführen wird, die am Freitag ein formelles Angebot für den Chelsea Football Club abgeben wird."