DFL und jüdische Organisationen kämpfen gegen Antisemitismus

Frankfurt am Main (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL), der World Jewish Congress (WJC) und der Zentralrat der Juden in Deutschland kooperieren erstmals bei der Bekämpfung von Antisemitismus innerhalb und außerhalb des Sports. Unter dem Titel „Antisemitismus und Profifußball: Herausforderungen, Chancen, Netzwerk“ findet am 30. März 2022 eine gemeinsame Veranstaltung in Dortmund statt.