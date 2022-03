BVB: Thorgan Hazard plant Wechsel nach England in die Premier League

Auch deshalb steht Hazard beim BVB auf dem Abstellgleis. Aktuell befindet sich der Flügelspieler auf Vereinssuche und ist dabei in Gesprächen mit englischen Klubs. Das enthüllen die Reporter Patrick Berger und Oliver Müller in einer neuen Folge des SPORT1 Podcasts „Die Dortmund-Woche“ .

„Im Zuge des personellen Umbruchs soll und muss der eine oder andere Spieler im Sommer gehen“, sagt Berger. Dazu gehöre auch Hazard, der laut dem BVB-Experten aktuell unzufrieden in Dortmund ist. „Wir haben gehört, dass er zusammen mit seinem Papa und einem weiteren Berater den Markt sondiert und sich bereits in genaueren Gesprächen mit Vereinen aus England befindet.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Rose verpasste Hazard Denkzettel

Im Sommer 2019 war Hazard für die Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro aus Mönchengladbach gekommen. Der hoch-begabte belgische Nationalspieler (41 A-Einsätze) zeigte in all der Zeit aber zu selten sein Können. Zuletzt fiel er durch lustlose Trainingsauftritte negativ ins Gewicht, sodass ihn Trainer Marco Rose zwischenzeitlich sogar für ein Spiel (gegen Union Berlin) aus dem Kader nahm.