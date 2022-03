"Hochstapler": Experten nehmen Ralf Rangnick ins Visier! Manchester United raus aus Champions League

„Rangnick ist ein Hochstapler“

Um wieder in die Nähe eines Titels zu gelangen, müsse ein „richtiger Trainer“ gefunden werden, „der mit der Mannschaft arbeite und die Talente, die in diesem Team schlummern, fördert“. Rangnick ist all das nicht, so der Subtext: „Mit Simeone als Trainer wäre United weitergekommen.“