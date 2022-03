NFL: Mavs-Flop Parsons feiert Cousins' absurden Mega-Deal - darum gibt es fiese Kommentare

Via Twitter gratulierte der mittlerweile 33 Jahre alte Parsons dem Quarterback der Minnesota Vikings zum neuen Vertrag, mit dem Cousins alleine in der kommenden Saison 40 Millionen Dollar bekommt. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Angesichts der Vergangenheit von Parsons in der NBA ließen böse Kommentare nicht lange auf sich warten. „Warst du Kirk Cousins, bevor es Kirk Cousins gab?“, fragte ein User, ein anderer giftete: „Ihr seid beide in der Hall of Fame für Absahner.“ Warum das Echo so ausfiel?