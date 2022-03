Zlatan Ibrahimovic soll Schweden zur WM führen

Die beiden Stars führen das Aufgebot der Skandinavier in der finalen Play-off-Runde an. Der EM-Achtelfinalist trifft am 24. März zunächst auf Tschechien, der Sieger dieses Duells kämpft fünf Tage später gegen Polen mit Stürmerstar Robert Lewandowski um das Ticket für die Winter-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember).