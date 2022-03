Shiffrin feiert 74. Weltcupsieg - Goggia holt Abfahrtskugel

Die US-Amerikanerin war drei Tage nach ihrem 27. Geburtstag beim Auftakt des Weltcup-Finales nicht aufzuhalten und feierte mit zehn Hundertstelsekunden Vorsprung auf die zeitgleichen Christine Scheyer (Österreich) und Joana Hählen (Schweiz) ihren dritten Weltcup-Sieg in einer Abfahrt.

Shiffrin mit guten Aussichten im Gesamtweltcup

Im Kampf um die große Kristallkugel ist Shiffrin nach ihrem Olympia-Fiasko nun in der Pole Position, drei Rennen vor dem Ende liegt sie 156 Punkte vor ihrer großen Rivalin Petra Vlhova.

Die Slowakin landete auf dem 16. Platz und verpasste damit die für die Top 15 vergebenen Weltcup-Punkte. Bereits am Dienstag hatte Shiffrin mit der überlegenen Trainingsbestzeit ihre Form unterstrichen.

Goggia macht Sieg im Abfahrtsweltcup klar

Goggia, die sich bei einem Sturz im Januar eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte, holte bei Olympia in Peking nach einem Blitz-Comeback Abfahrts-Silber.

Kira Weidle kam geplagt von Rückenproblemen nicht über einen enttäuschenden 18. Platz hinaus. Ihr letztes Saisonrennen wird die Olympia-Vierte mit dem Super-G am Donnerstag (10.00 Uhr) bestreiten. Nach dem Team-Event am Freitag steht am Wochenende jeweils ein Riesenslalom sowie Slalom auf dem Programm.