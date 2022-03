Anzeige

Prime League Finals: GamerLegion - Folgt die Krönung nach dem Reboot? Prime League Spring Split Finale - Das ist GamerLegion

Im Finale der Strauss Prime League geht es für GamerLegion nun gegen Eintracht Spandau © GamerLegion via Twitter

Florian Merz

Am 20. März spielen GamerLegion und Eintracht Spandau um den Titel das beste League-of-Legends-Team in der Prime League zu sein. Wir haben uns beide Kontrahenten näher angeschaut.

Mit GamerLegion steht eine waschechte Berliner eSports-Organisation im Finale der Strauss Prime League. Das Team selbst ist kein Unbekannter und konnte bereits in der Vergangenheit nationale wie internationale Erfolge feiern.

Ursprünglich wurde das Unternehmen 2017 mit dem Gedanken gegründet, allen interessierten Spieler:innen die Möglichkeit zu bieten, besser in ihren jeweiligen Games zu werden. Egal, ob in Rainbow Six Siege, Counter-Strike oder Tekken 7 – GamerLegion bringt Spieler:innen mit den passenden Coaches zusammen. Doch auch wenn das Kerngeschäft zunächst die Förderung von Privatpersonen vorsah, entwickelte sich das Unternehmen von einem reinen Dienstleister hin zu einer eSports-Organisation mit zahlreichen verschiedenen Teams in den unterschiedlichsten Disziplinen.

Anzeige

Am bekanntesten dürfte die hauseigene League-of-Legends-Abteilung sein, die seit einigen Jahren in der höchsten nationalen Spielklasse, der Strauss Prime League, an den Start geht.

Rise & Fall - GamerLegion

Seit dem Spring Split 2020 gehört GamerLegion in der Prime League der 1st Division an und schaffte es direkt im ersten Anlauf den dritten Platz zu belegen. Zwar folgte eine ernüchternde Platzierung im Zuge der European Masters Spring 2020, dennoch bestätigte man im darauffolgenden Summer Split die Leistung aus dem Frühjahr und erlangte erneut die Bronze-Medaille. Im Anschluss sollte GamerLegion der bis dato größte Erfolg gelingen, als das Team unter der Leitung des ehemaligen Coaches Markus „DeliveryPanda“ Appelhoff Vizemeister wurde und sich erst im EU-Masters-Finale dem Nachwuchsteam von Rogue geschlagen geben musste.

Doch so vielversprechend die Zukunft GamerLegions auch ausgesehen haben musste, so gelang es dem Team nicht, in den darauffolgenden Splits an frühere Erfolge anzuknüpfen. Sowohl im Spring als auch Summer Split 2021 landete die Orga im Mittelfeld und schied jeweils früh aus den Playoffs aus. Ein Umdenken musste stattfinden, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Wiederauferstehung der Legion

Entsprechend wurde das Roster im Dezember 2021 runderneuert und gleich vier neue Spieler samt Substitute verpflichtet. Mit Toni „Sacre“ Sabalić wurde zudem LEC-Erfahrung eingekauft, da dieser in der Vergangenheit mit SK Gaming in Europas höchster Spielklasse an den Start ging. Das restliche Team besteht aus gestandenen Profis, die schon zuvor in der Prime League oder einer anderen nationalen Liga tätig gewesen sind. Lediglich Benjamin „Visdom“ Ruberg Larsen blieb aus dem früheren Roster bestehen.

Tatsächlich sollte sich diese Runderneuerung direkt im ersten gemeinsamen Split bezahlt machen. Beinah mühelos marschierte GamerLegion durch das Teilnehmerfeld, bezwangen alles und jeden, stellte ganz nebenbei mit einer 11:0-Siegesserie einen neuen Rekord auf und demonstrierten eindrucksvoll, warum die Organisation als der diesjährige Platzhirsch Berlins gelten darf. Doch ist nicht alles Gold, was glänzt ...

Anzeige

Zwar schaffte man es am Ende mit einer Statistik von 13 Siegen und fünf Niederlagen auf Platz eins in die Playoffs des Strauss Prime League Spring Splits 2022, dennoch zeigte sich hier schnell, das man sich nicht auf den Lorbeeren frühere Erfolge ausruhen darf. In dominanter Manier wurde GamerLegion 3:0 von Eintracht Spandau aus dem Rift gefegt und ins Lower Bracket geschickt. Zwar konnte man hier die Unicorns of Love besiegen, dennoch dürfte das Ergebnis gegen die Eintracht durchaus nachdenklich stimmen. Dennoch: die Möglichkeit für eine Wiedergutmachung ist in nur wenigen Tagen gegeben.