27:10-Quote für Bayer-Weiterkommen gegen Bergamo

Mit einer 27:10-Quote von Sportwettenanbieter bwin für das Weiterkommen geht Bayer Leverkusen in das Achtelfinalrückspiel in der Europa League.

Mit einer 27:10-Quote von Sportwettenanbieter bwin für das Weiterkommen geht Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen am Donnerstag in das Achtelfinalrückspiel in der Europa League gegen Atalanta Bergamo. Ein Sieg der Rheinländer ist mit einer Quote von 2,30 notiert. Gewinnt Bergamo, zahlt bwin das 2,80-fache zurück. Das Hinspiel in Italien hatte Bayer mit 2:3 verloren.